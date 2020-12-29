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紐約時代廣場活動　 僅允醫護教師出席

2020-12-29 列印
　　各地新冠疫情都出現反彈，因應疫情影響多國的新年慶祝活動都大為縮水。全球率先步入新年的澳洲雪梨，煙花匯演縮至七分鐘，並限制人群聚集觀賞，現場觀賞的民眾需申請通行證；而疫情重災區之一的美國，其首都紐約時代廣場的著名倒數活動正嚴陣以待，倒數水晶球已完成組裝，活動規模減至一百人以下。

　　據澳洲新南威爾士州州長表示，不想雪梨海邊有任何群眾聚集，建議大家盡量避免到當地。

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