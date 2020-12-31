挑戰特朗普 麥康奈爾押後表決派錢2000美元

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾與總統特朗普正式「打對台」，他不但押後表決特朗普要求加快並提高全民派錢金額的經濟紓困方案，並敦促兩黨參議員推翻特朗普對《國防授權法》的否決。美國眾議院周一已以過半票數通過，把派錢金額提升至每人二千美元。而特朗普較早時發推文表明，參議院一定要通過把派錢金額加碼至每人二千美元。他更抨擊國會的共和黨領袖「軟弱」，他說：「我們需要新的和有活力的共和黨領導層」。



麥康奈爾及後就事件表態，認為應該把派錢金額提升的事項，與特朗普提出的選舉誠信及對大型科網企業施加限制，一同合併討論。由於本周五是元旦假，而新屆國會於一月三日就職，意味着現屆參議員已不夠時間審議這些議案。



促給《國防授權法》多次機會



另外，早前被特朗普否決《國防授權法》，麥康奈爾表示會敦促同事，再給「這項議案多一次機會」。預料參議院會於日內表決，特朗普否決議案的決定繼被眾議院否決後，連參議院都要推翻其否決。







