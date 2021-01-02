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英與西班牙達協議 直布羅陀續留神根區

2021-01-02 列印
英與西班牙達協議 直布羅陀續留神根區
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　　新年英國正式脫歐，不過不包括英國海外屬地直布羅陀（圖）。英國及西班牙成功在正式脫歐前數小時，確認直布羅陀將成為神根區的一部份，以確保英國與西班牙邊界暢行無阻。另英媒認為，反脫歐的蘇格蘭首席部長施雅晴正暗示，將再推蘇格蘭獨立。代表馬德里、倫敦與直布羅陀三方協商人員不眠不休地達成協議，避免直布羅陀與歐盟商旅大舉中斷。協議指，直布羅陀將沿用原本的歐盟協議，繼續開放與西班牙接壤的邊境。

　　施雅晴於Twitter指，蘇格蘭很快會重返歐洲，籲堅持下去。英媒認為，施雅晴是暗示續推蘇格蘭獨立。

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