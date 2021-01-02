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印尼漁民撈獲 疑似中國水底無人機

2021-01-02 列印
印尼漁民撈獲 疑似中國水底無人機
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　　印尼軍方發佈一宗漁民打撈到疑似中國的水底無人機（圖）。據印尼的安全專家估計，無人機可能為中國潛艇繪製從南海通往澳洲的路線。根據印尼媒體指，上年十二月二十日有漁民在南蘇拉威西省塞拉亞島附近水域打撈到一個疑似是中國的水下無人機，該漁民六天後將事件通報警方，目前無人機由印尼軍方扣查。 該架水下無人機長超過二點二米，翼展長半米。有印尼安全專家認為，這架水下無人機與中國「海翼」水下無人機十分相似，而中國「海翼」能夠在水中收集海洋數據。

　　過去兩年印尼曾兩次在境內水域發現疑似「海翼」的蹤影。

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