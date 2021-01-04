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美國海岸防衞隊已暫停搜索 載20人小船百慕達三角洲失蹤

2021-01-04 列印
        百慕達三角外圍海域又見船隻離奇失蹤。一艘載有二十人的九米長遊艇在去年十二月二十八日從巴哈馬距離美國最近的比米尼（Bimini）出發，原定二十九日抵目的地是佛羅里達州沃思湖（Lake Worth），但遲遲未見。美國海岸防衞隊上周五暫停了對這艘船八十四小時的搜索。

  據美國海岸防衞隊指，該船為九米長的藍白色遊艇。船從巴哈馬最西端的比米尼島出發。據了解，它是離美國大陸最近的地點，位於邁阿密以東約五十英里處。不過搜索當局指，沒有收到來自緊急情況指示無線電信標的訊號。

  美國海岸防衞隊用八十四小時，搜索約四萬四千零三十平方公里的海域無果，決定停止搜救。美國海岸防衞隊表示，會為失蹤者的親屬們祈禱，及希望任何知道船上人員訊息的人可以盡快與他們聯繫。

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