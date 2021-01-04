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河南發現隋代漢白玉石棺牀墓

2021-01-04 列印
　　近日在中國河南鄭州發現一座規模較大、佈局嚴謹的隋代漢白玉石棺牀墓。該墓為麴慶夫妻合葬墓，墓制為磚室石棺牀墓。其兩墓誌指，墓是隋開皇十年（公元五百九十年）立，並描述了墓主及其夫人的出身和生平。

        石棺牀各部均雕刻有圖案，圍屏圖案刻有墓主日常生活和宗教典故。石棺牀兩端各刻有一神王，圖案具祆教風格。

        報道引述專家表示，麴氏家族長期生活在隴西地區，深受西方文化影響。墓內石棺牀及含佛、祆兩教風格的浮雕，正是絲路上東西文明交流的見證。對研究民族及宗教融合具有重要意義。



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