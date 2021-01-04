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英國撤女性衞生用品增值稅

2021-01-04 列印
　　英國脫歐後不受歐盟法例約束，英國決定撤銷向女性衞生用品徵收百分之五增值稅（當地人俗稱「月經稅」）。由一月一日起，英國的女士都可用較便宜的價錢購買女性衞生用品。 英國財相辛偉誠指：「女性衞生用品是必需品，因此不徵收增值稅是正確的。」

        目前只有少數國家和地區包括加拿大、印度、澳洲、肯雅和美國一些州份，不向女性衞生用品徵稅。

　　去年十一月，蘇格蘭成為全球首個在公眾場所內為女性免費供應衞生用品的地區。



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