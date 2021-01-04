英國撤女性衞生用品增值稅

踏入二○二一年，不少人覺得好像脫苦海一樣，而二○二一年則是充滿希望的開始。人們紛紛在社交網站分享新年願望，祈求能盡早驅除疫症、自由出外旅遊，經濟重拾升軌。雖然這些願望都有機會實現，但全部涉外在環境因素，並非個人能夠控制的變化。 常說「否極泰來」，但去年是最差的日子嗎？如果今年還有更多意外的「黑天鵝」和「灰犀牛」事件發生，大家又沒有充份的準備面對這些挑戰呢？倘若人們還抱着舊日長時期穩定有序的世界觀，去面對日益混亂難以把握的世情；愈期望新一年社會環境較去年更好，卻沒有努力提升個人應付失衡世界的智慧和行動力，愈容易錯過更大危機出現所開創的新機遇。 加拿大多倫多大學心理學教授彼特森...

2021-01-04