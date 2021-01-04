提高派錢金額受阻惹民憤 麥康奈爾佩洛西寓所遭塗鴉

美國國會參議院拖延表決提高全民派錢金額的議案，令許多民眾感到憤怒。繼眾議院議長佩洛西寓所被破壞後，上周末參議院共和黨領袖麥康奈爾的寓所都出現了塗鴉。



上周六麥康奈爾位於肯塔基州的寓所大門外，被人用噴漆噴上「我的錢在哪？」其中一扇窗又被人刮上「麥康奈爾殺死窮人」語句。在屋外的一個郵箱底下，也被人塗上針對麥康奈爾的語句。



麥康奈爾發表聲明，譴責搗亂和破壞行為。他強調，他和妻子都不會被這些事情嚇倒，只是希望不會對鄰居造成影響及不會為他們帶來不便。



警方於元旦日凌晨二時許接到有人報警指，佩洛西位於三藩市的寓所被破壞。調查發現，大屋門外被人噴漆，又有人留下一個豬頭和假的血。警方目前已就事件展開調查。



