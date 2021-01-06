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英國動物園疫下財困 大熊貓「甜甜」擬送回中國

2021-01-06 列印
■大熊貓「甜甜」。網上圖片
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　　新冠肺炎疫情對全球動物園造成一場前所未有的危機。多國都傳出因財政及食物來源的壓力，令多間動物園都要將動物送養。連英國愛丁堡動物園都可能不得不將僅有的一對旅英大熊貓送回中國。

　　旅英大熊貓「甜甜」和「陽光」自九年多前被租借給英國愛丁堡動物園，是英國僅有的兩隻大熊貓。不過負責愛丁堡動物園和高地野生動物公園營運的「蘇格蘭皇家動物學會」首席執行官菲爾德稱，疫情導致動物園累計損失達二百萬英鎊（約合二千萬元港幣），不得不「認真考慮每一項潛在節約」，而大熊貓合約每年租賃價為一百萬英鎊（約合一千萬元港幣）。

　　儘管動物園已重新開放，但對遊客數量、社交距離的限制將持續一段時間，這意味着園方收入仍不足。菲爾德指：「現階段有結果為時過早。未來幾月將與中國方面的同事討論下一步行動。」

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