特朗普對選舉指控 共和黨人憂不利參院選情

美國總統特朗普前往佐治亞州協助共和黨人在參議院議席的選舉造勢。特朗普繼續否認自己輸了總統大選，並指民主黨人不會取得白宮。他批評最高法院及佐治亞州州務卿沒按他的意願推翻大選結果，更稱希望將在周三帶領國會確認選舉人票的副總統彭斯，能「為我們做些事」。有消息指，部份共和黨人憂慮特朗普對選舉的指控，或會影響保守選民的投票意欲。



外媒報道指，特朗普表示：「我希望彭斯能夠幫助我們」、「我希望我們的偉大的副總統能為我們服務」。外界認為特朗普的話，似乎暗示彭斯需有所行動。不過他未有明確表示他希望彭斯做甚麼事情。



另外，美國總統特朗普名下位於佛羅里達州的私人高爾夫球俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）的大除夕舉行大型派對，疑觸犯防疫指引。佛州民主黨眾議員哈迪（Omari Hardy）要求有關部門對海湖莊園罰款及勒令短暫關門。棕櫚縣行政部門回應，必要時會對違規者採取行動。



