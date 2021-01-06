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沙特與卡塔爾重開邊境 結束三年斷交

2021-01-06 列印
■阿拉伯國家的飛機抵沙特阿拉伯的Al Ula機場，宣佈沙特將解除長達一年的卡塔爾飛行禁運，及開放陸空邊界。美聯社
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　　沙特阿拉伯於二○一七年與鄰國卡塔爾交惡、並在區內組織聯盟杯葛及孤立卡塔爾，僵局周一有突破性發展，結束超過三年的斷交。科威特外交部證實，沙特已經對卡塔爾重開領空和陸路邊界，並解除過去的禁運。外界指，此舉有助緩和區內局勢，為解決這場外交糾紛踏出重要一步。卡塔爾元首阿勒薩尼的辦公室同日宣佈，阿勒薩尼將會前往沙特西北部城市歐拉，出席本周召開的波斯灣合作委員會（GCC）周年高峰會議。卡塔爾是這個組織六個成員國之一，但過去三年都缺席會議。

　　分析指出，若要全面解決卡塔爾和沙特及區內其他國家的分歧，還有大量工作要做。也有意見認為，孤立卡塔爾的策略令其更親伊朗，對沙特的戰略利益造成損害。

　　另外，人權份子呼籲抵制在沙特舉行的年度越野賽車盛事「達喀爾拉力賽」，指沙特尚在囚禁爭取女性駕駛權的社運人士哈特羅爾，只以賽事「洗白」保守形象。





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