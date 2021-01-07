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喬州參院次輪投票 兩黨勢均力敵

2021-01-07 列印
　　美國喬治亞州周二舉行聯邦參議員選舉次輪投票，據美國有線新聞網（CNN）統計顯示，兩黨勢鈞力敵，其中民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）以逾五成票，輕微領先共和黨的萊夫勒（Kelly Loeffler）的四成九。另一共和黨候選人珀杜（David Perdue）則與民主黨對手奧索夫（Jon Ossoff）各佔一半票數，不相上下。五十一歲的黑人參選人沃諾克急不及待宣佈擊敗五十歲的萊夫勒，拿下一席，但萊夫勒拒絕宣佈落敗。至於七十一歲的現任參議員珀杜和奧索夫得票則各佔百分之五十，不分勝負。

　　目前若撇除喬治亞州兩個議席，共和黨在參議院擁有五十席，民主黨有四十八席。連同副總統當選人賀錦麗在內，若民主黨全取喬治亞洲兩席，便可重奪參議院控制權。

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