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金正恩罕有承認經濟政策失敗

2021-01-07 列印
　　北韓領袖金正恩罕有承認經濟政策失敗。官方朝中社周三報道，勞動黨第八次全國代表大會周二在平壤揭幕，金正恩發表黨中央委員會工作報告，分析上一個經濟發展五年戰略中的得失，坦承大部份目標都遠未達成，要求各部門制定全新方針，開展進一步振興國家經濟的工作。今次是勞動黨事相隔近五年再次召開全國代表大會，會議焦點集中在經濟政策、新冠防疫及洪災後重建工作。

金正恩在開幕詞中，以強烈的口吻和語氣承認經濟政策上的失敗，指國家經濟發展五年戰略到去年已全面結束，但當時所制定的目標，幾乎在所有領域上均嚴從未達標。

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