奧地利民眾抗議封城 當局擬「武力」執法

奧地利數個大城市和小鎮周三有數以千計的民眾上街遊行示威，抗議政府收緊新冠肺炎防疫措施。警方指其中一場示威集會中，有極端份子和激進份子混入普通示威者群中，企圖搞事。據維也納媒體引述當地國家警察局宣佈，將採取比「電暈反抗者」更嚴厲的行動。



最大規模的示威集會在維也納新城舉行，估計有大約二千五百人參與。現場消息說，有數人涉嫌違反防疫措施被警員拘捕。警方發言人表示，警員發現有極端份子及激進份子混入示威者群中，企圖製造混亂，因此果斷採取干預行動。內政部長卡爾·內漢默（Karl Nehammer）指，警務人員和當局的安全是至關重要。他解釋，需保障集會自由權，亦不能令其被濫用為「極端份子和激進份子的保護盾」。



由於奧地利疫情嚴峻，當地政府較早時二度封城，以阻止病毒蔓延。第三輪封城令將持續至本月二十四日。











