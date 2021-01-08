瑞典勇媽救六孩離火場 獲表揚「第一救生員」

去年瑞典英雄晚會表揚了一位「第一救生員」，是一名以一人之軀在火場救出自己六名子女的媽媽艾瑪（Emma Schols）。她由於三度出入火場，而導致全身九成三皮膚燒傷，頭髮早已被燒成炭，但由於承諾「媽媽很快會回來」。所以一直在努力康復，據了解現時已康復至可以與六名子女在公園嬉戲。據外媒報道，火災發生於二○一九年九月一凌晨，當日孩子爸爸不在家，艾瑪與六名子女安然睡覺時發現火災。艾瑪先將先醒來的三歲及四歲的兒子帶離火場，再自行再入火場救其餘子女，不過，由於一歲女兒Mollie不能自行逃生，而再入火場。



