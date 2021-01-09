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俄瀑布冰塊坍塌 至少一死三傷

2021-01-09 列印
　　俄羅斯遠東地區發生罕見意外，一座結了冰的瀑布有冰塊坍塌（圖），壓中瀑布下面的人，有一人被即時拉出帶下山，有四人一度被埋在冰層下。事件至今造成最少有一人死亡，三人受傷。

　　意外地點是俄羅斯堪察加半島上的維柳欽斯基瀑布，直升機派救援隊到場時將四名被困者從冰塊底下救出，空運至彼得羅巴甫洛夫斯克地區醫院救治，不過其中一人傷重不治。

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