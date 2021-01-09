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淡然回應：回去工作吧！ Tesla馬斯克 膺全球首富

2021-01-09 列印
　　世界知名電子車公司特斯拉（Tesla）的CEO馬斯克（Elon Musk）其個人淨資產升至一千九百五十億美元，超越亞馬遜（Amazon）CEO貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富。不過，馬斯克對自己成為世界首富一事表現冷淡，他發文表示「回去工作吧」。由於周四（美國時間）特斯拉公司的股價大漲七點九四個百分點，據彭博指，貝佐斯如果沒有離婚，其財富仍會領先馬斯克。而升為全球首富的馬斯克就在社交媒體發文表示「真奇怪」、又說「回去工作吧」。

　　同時，馬斯克更在置頂貼文表明自己的錢用於「拯救世界」，他說：「我的錢中有一半用於幫助地球上的問題，另一半用於幫助在火星上建立一個自我維持的城市。」

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