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金正恩海報揭露 身材臃腫皮膚差

2021-01-09 列印
■金正恩首以一身白軍服亮相。網上圖片
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　　近日北韓勞動黨第八次代表大會進行得如火如荼，而昨日不但是會議的第四日，更是北韓領導人金正恩的三十七歲生日。雖然他無暇慶生，不過，在會議大廳牆面掛滿金正恩海報畫供大家「朝聖」，但媒體的關注重點，集中在其身材和膚況變化之上。

　　多張不同的金正恩海報畫，有媒體比對發現，金正恩和五年前相比身材臃腫不少，而膚況也變得相當糟糕，引發外界對金正恩健康問題的關注。

　　據南韓國家情報院分析，金正恩自上任後體重增加了五十多公斤，估計他是為了模仿祖父金日成，才會暴飲暴食。

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