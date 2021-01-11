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水豚浸溫泉104分鐘奪冠 那須動物王國將挑戰四連霸

2021-01-11 列印
　　日本五間動物園日前按照往例，舉辦「誰家水豚泡溫泉泡最久大對決」，結果由「那須動物王國」一隻一歲大的公水豚奪冠，泡溫泉時間長達一小時四十四分三十六秒。這項趣味競賽今年進入第九屆，挑戰成員除了那須動物王國，還有石川動物園、埼玉縣兒童動物自然公園、伊豆仙人掌動物公園，及長崎BIO PARK，每間動物園各派出一隻水豚參加。比賽方式是從水豚自己進入露天溫泉後，一直到離開溫泉，看哪隻水豚泡的時間最長。

　　據日本《讀賣新聞》報道指，這是那須動物王國第五次奪冠，也是連續三年奪冠。奪冠的水豚非常享受泡溫泉，表情看似很舒服，泡溫泉時間比第二名長約十六分鐘。那須動物王國表示，很高興能奪得首次的三連霸，明年會繼續挑戰四連霸。
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