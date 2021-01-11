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日本北部受暴風雪吹襲 福井縣老翁除雪猝死

2021-01-11 列印
　　日本北陸地區受暴風雪吹襲，福井縣一名八十多歲老翁在除雪期間猝死，另外最少七十六人在風雪期間受傷。由於短時間出現大量降雪，一時間難以清理道路的積雪，福井縣一條高速公路上有一千多輛汽車被困，自衞隊出動協助。

　　岐阜縣郡上市亦有五百多名村民及滑雪場人士因風雪被困，無法外出，當局加緊道路除雪工作營救。日本氣象部門預測，北陸地區的暴風雪，會持續至今早。
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