岐阜縣郡上市亦有五百多名村民及滑雪場人士因風雪被困，無法外出，當局加緊道路除雪工作營救。日本氣象部門預測，北陸地區的暴風雪，會持續至今早。
日本北部受暴風雪吹襲 福井縣老翁除雪猝死
岐阜縣郡上市亦有五百多名村民及滑雪場人士因風雪被困，無法外出，當局加緊道路除雪工作營救。日本氣象部門預測，北陸地區的暴風雪，會持續至今早。
年宵煞停 血本無歸 花農怒吼促賠錢 拒屋邨擺檔散貨
新冠肺炎疫情未見盡頭，維園農曆年宵市場突然告吹，有花農一年來悉心種植年花的心血付諸東流，有人料慘蝕數百萬元。食環署今日將會與業界人士會面，商討取消年宵市場的後續安排，對署方上周建議可「轉場」到各區公共...
2021-01-11
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面霜含有糖皮質激素 女嬰搽後變大頭娃娃
內地再有育嬰產品出現問題導致「大頭娃娃」出現。據內媒指，有受害嬰兒使用涉事的「噯嬰樹」牌「益芙靈多效特護抑菌霜」後，出現發育遲緩、多毛、臉腫大等問題。涉事公司對事件未有回應，而福建漳州衞健委已責令該公...
2021-01-09
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英女皇夫婦打疫苗 教宗方濟各下周亦接種
英國白金漢宮證實，英女皇伊利沙伯二世和皇夫菲臘親王已經接種了新冠肺炎疫苗。一名皇室消息人士透露，已屆九十四歲高齡的英女皇和九十九歲的菲臘親王於周六在溫莎堡內接種，由一名皇室醫生替他們注射。自從新冠肺炎疫症去年春季爆發以來，女皇和皇夫一直在溫莎堡內避疫，大幅減少公開活動。 英國已展開了大規模接種計劃，八十歲或以上長者都被列入優先接種的類別。消息人士稱，女皇決定把自己接種的事公開，讓公眾知道，避免引起無謂的揣測。不過，當局沒有詳細披露女皇及皇夫注射了哪一種疫苗，也不知道他們是否出現副作用。 另外，八十四歲的教宗方濟各表示，他最快會於下周接種，並呼籲其他人也這樣做，不但保...
2021-01-11
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首批推80單位 啟德MONACO 596萬入場
2021年「頭炮盤」會德豐啟德新盤MONACO，主打2房及3房戶型，發展商早前開放2個示範單位之外，更於日前公佈首批80伙價單，包括開放式至3房戶，折實價596萬入場，即日起收票。 會德豐旗下啟德發展...
2021-01-09
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北水掃貨撐市 抵銷制裁影響 恒指本周或突破二萬八
美國大選結果塵埃落定，但美國政府近期頻頻出手，針對中概股推出禁令或除牌。有市場人士預計，本周港股仍會受中美角力不明朗因素困擾，但「北水」大舉進場，相信能抵銷部份影響，預計全周將在27500至28200...
2021-01-11
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「家的感覺喚醒我」 無「迪」回魂術
簡拿利斯年少成名，經歷多年黑暗日子之後，在貝迪斯找到家的感覺，今季演出重振聲威。此子傷瘉即重拾射門鞋，今晚西甲有力領軍作客打敗包尾大幡侯爾斯卡，客勝信得過。 （Now632台周二凌晨4:00直播） ○九至一○球季在母會桑坦德一炮而紅後，簡拿利斯翌季轉投皇家馬德里卻欠缺上陣機會，之後轉投華倫西亞和皇家蘇斯達亦受傷患影響，○八年免費投貝迪斯。終於，此子今季回勇，西甲上陣十一場獨取四入球四助攻，尤其養傷六周初瘉後，近兩輪聯賽即入三球領軍一勝一和不敗。 破包尾隊易過借火 這名二十九歲中場透露回勇原因：「桑坦德是我母會，貝迪斯是我第二個家。球會上下深深熱愛足球，大家的熱情令我比以往更...
2021-01-11
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Fueki漿糊仔 首家海外概念店
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《反黑》掃七獎 蔡思貝首封后 王浩信膺雙料視帝 YoYo送抱婉拒合照
無線（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》，昨晚於將軍澳電視城舉行，從內地趕回港的王浩信憑《踩過界II》奪最佳男主角及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」大獎，成雙料視帝，他與太太陳自瑤（YoYo）...
2021-01-11
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社論——花農堪憐 研「網花市」打救
昨天日本傳出消息，從巴西入境者驗出一種全新的新冠肺炎變種病毒，當地防疫人員正趕緊研究新病毒的威脅。全球疫情嚴峻，本港第四波疫情呈慢慢回落之勢，但仍看不到完結的盡頭，病毒有隨時反撲的危機，形勢相當不妙，食環署上周宣佈撤銷今年年宵花市，並非無理，但一眾響應競投攤位的花農最慘，一年的裁種，或血本無歸，署方有責任伸出援手。 撤銷年宵花市的決定，突如其來，也屬意料之中，但花農難以接受，因為過去一年種花的辛勞，可能零回報，有人估計最少損失數百萬元。當局表示，會研究在其他場地搞小型花市，如在個別屋邨覓地銷售年花，但花農不讚同，認為在幾個屋邨搞小型花市，難以吸引顧客，也會遭邨民投訴。同時，...
2021-01-11
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鮮股落鑊——中國建築有望見底
港股踏入新一年後氣勢如虹，恒指上周累漲647點。美股持續強勢，大市跟隨外圍高開82點，報27630點；早段短暫倒跌10點，報27538點，惟迅即掉頭向上，最高見27920點，升372點。惜二萬八關前遇阻，恒指最終收漲329點，報27878點；大市成交金額激增至2702.9億元。 港股持續交投暢旺，已是連續四日錄得逾2000億元成交，上周五更創逾年新高，反映投資者對投資產品需求旺盛。然而疫情遲遲未見終結，加上外圍因素影響，本港經濟面臨重大不確定性，特區政府去年更錄得逾3000億元財赤。於當前危急之際，早前有財金猛人建議以創新方式發展「明日大嶼」計劃，此方法無疑是今後發展重大公...
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