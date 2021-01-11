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印尼西部暴雨成災 西爪哇山泥傾瀉釀11死

2021-01-11 列印
　　印尼國家救災部門昨日表示，印尼西部地區暴雨成災，山泥傾瀉，至今已有至少十一人死亡，十八人受傷。

　　事發地點在首都耶加達東南一百五十公里外的西爪哇村莊，當地時間上周六下午四時至晚上七時半期間，發生連場山泥傾瀉。發言人巴迪特雅表示，第一場山泥傾瀉是因為早前降下連場暴雨引致泥土鬆脫引起的。當救援隊伍在場進行搜救時，更多山泥從高處滾下。他形容，截至周日早上，已有十一人罹難。此外，由於該區繼續下大雨及有雷暴，令搜救工作受阻。
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