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日本多地連降大雪至少11死

2021-01-12 列印
　　日本連日來大雪不斷，至今造成至少十一人死亡，超過三百三十人受傷。大眾運輸工具停駛，民眾外出困難，超過一千五百輛汽車一度受困高速公路上動彈不得。氣象廳指，受冬季氣壓和極強寒流影響，日本多區近日連降大雪，局部地區積雪厚度達兩米多。其中新潟縣和北陸地區近日降雪量創紀錄，三縣四城的積雪厚度均為往年兩倍至三倍以上。

　　一千五百輛汽車在北陸高速公路上拋錨，政府須派遣自衞隊救援，截至周日晚仍有二百多輛車被困。總務省消防廳指，截至周一早上，民眾因進行除雪意外受傷者共三百三十三位。　　

　　另外，日本放送協會報道，千葉縣夷隅市一處養雞場昨日驗出禽流感病毒，將撲殺一百一十四萬隻雞，需請求自衞隊提供支援。



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