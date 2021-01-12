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賀錦麗Vogue封面被批「漂白了」

2021-01-12 列印
　　《時尚》（Vogue）雜誌向來是時尚界的標誌，最近卻因「膚色」問題惹出爭議。即將出版的二月號，由美國副總統當選人賀錦麗擔任封面人物，但照片一出就引發批評，其膚色被指漂白。

  一名批評者指出，身為有色人種，賀錦麗膚色本已不算深，但Vogue還是把燈光「搞砸了」，讓她的臉白得不像話。

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