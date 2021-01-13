住所被積雪淹沒逾半 樂觀日漢自製天然冰箱

日本近日受到寒流影響，多地都下大雪。一名日本男子於Twitter分享自己窗戶外的積雪高達近房子的三分二的情況，他更苦中作樂，開窗在積雪中挖洞，製作「天然冰箱」。事件獲網友大讚態度超正面。



據指，該男子一早打開窗簾就發現厚重的積雪幾乎遮住近房子的三分二，他形容，好像是世界滅日。不過及後他將窗外的雪牆挖成了「天然冰箱」，並放置許多瓶啤酒，他更表示「如果發生了這種情況，我覺得能夠享受它的人就贏了」。



男子樂觀的態度，在短短幾天內吸引七十八萬個讚，網友留言「這個想法實在太天才了」，也有人指「這是享受生活的竅門」。



