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蓬佩奧突取消訪歐 傳盧森堡外長拒接見

2021-01-14 列印
　　美國國務卿蓬佩奧原定於本周前往盧森堡及歐盟總部所在的比利時首都布魯塞爾訪問，相信是他任內最後一次外訪，但就在他出發前一刻，國務院周二突然宣佈他已取消行程。據歐洲外交官員和其他消息靈通人士透露，盧森堡外長拒絕接見他。

　　衝擊事件發生後，蓬佩奧公開譴責暴力行為，但仍然默默支持特朗普，沒有批評特朗普煽動支持者作出激進行動。美國國務院發言人表示，蓬佩奧決定取消訪問歐洲，留在華盛頓，確保國務院的工作順利過渡及交接。

　　除了蓬佩奧外，國務院其他高級官員的外訪活動都會取消。

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