美男拋三把刀 30秒切21蘋果

刷新多項健力士世界紀錄的美國愛達荷州男子拉什近日再有新挑戰。據他上載的影片可見，拉什一邊在空中拋擲三把大刀，一邊利用大刀在三十秒內切掉二十一個蘋果，又再成功打破健力士世界紀錄。片中可見，拉什用雙手熟練地拋接三把大刀，與此同時，手握其中一把，劈開對面朋友扔來的蘋果，畫面驚險，但又令人目不暇給。最終，拉什一共切掉二十一個蘋果，打破此前由YouTube雜耍演員霍頓（Josh Horton）創下的三十秒內切開十七個蘋果的紀錄。他形容，挑戰該項紀錄需要多年的雜耍練習，經年累月後，才能掌握竅門。拉什至今已刷新逾一百五十項紀錄。



