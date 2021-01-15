確保拜登就職禮順利舉行 逾二萬警衞軍已進駐國會

美國候任總統拜登的就職禮即將在下周三舉行，為確保就職禮順利舉行，已超過二萬名國民警衞軍進駐國會加強保安；而民宿租住平台Airbnb亦宣佈，在總統就職禮一星期內，在華盛頓特區的所有預約都要取消，並停止接受新預訂。據Airbnb表示，有關決定是基於地方官員、州以及聯邦官員的意見而作出，受影響的住宿預約包括Airbnb及旗下的HotelTonight服務。所有被取消預約的客人，將獲全數退款，亦會補償給受影響業主。同時已禁止部份相關人士或涉及上周衝擊國會人士使用Airbnb平台，並封鎖他們的帳戶。



Airbnb取消華府民宿預訂



此外，二萬名國民警衞軍已進駐國會，並在地牢輪值休息及守衞，部份警衞軍更配備長槍。網上流傳大批國民警衞隊累癱在地上的畫面，軍方澄清這批部隊只是「下課休息」，並不是真要露宿國會。



