再多一家！Snapchat永久封鎖特朗普帳號

特朗普集團遭多方「封殺」
在商業上，特朗普集團受多方「封殺」。繼德意志銀行及紐約的印鑑銀行計劃中止同特朗普家族的業務往來後，紐約市長白思豪周三宣佈，中止紐約市與特朗普集團的商業合約，合約包括營運中央公園兩個溜冰場和一個旋轉木馬，以及位於布朗克斯的高爾夫球場，指煽動叛亂構成犯罪行為。而美國職業高爾夫協會亦決定，來年美巡賽不會在特朗普旗下的高爾夫球會舉行。
全民抵抗新冠肺炎病毒逾一年，市民外出必備消毒噴劑，方便隨時隨地搓手，以殺死病菌及消滅病毒；消委會測試市面上十五款聲稱可以消毒的噴劑，結果發現它們的效能參差，只有八款能夠同時有效殺滅大腸桿菌及金黃葡萄球...
2021-01-15
美國駐聯合國大使克拉夫特與台灣的總統蔡英文會面取消後，昨日上午兩人進行視像對話。克拉夫特表明美國與台灣站在一起，而且一直會是朋友與夥伴；中國外交部指中方堅決反對，警告美方政客必將為錯誤言行付出沉重代價。路透社報道，克拉夫特在視像會面後在社交平台發貼文分享視像對話的畫面，並提到「由於中國阻撓，讓台灣無法在聯合國體系分享成就；美國與台灣站在一起，美國是台灣的朋友與夥伴，也同為民主支柱。」
2021-01-15
美國眾議院周三通過對總統特朗普的彈劾議案，特朗普隨後發表講話，籲民眾團結，不要有任何形式的暴力、違法與破壞行為，不過對彈劾一事隻字未提。參議院現任多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾周三發表聲明說，不會提前召...
2021-01-15
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交，並獲得用家承接，中原高級區域營業經理文家輝表示，天水圍栢慧豪園6座高層C室，面積498方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以620萬成交，呎價12450元，據悉，買...
2021-01-15
美國候任總統拜登據報將公佈規模達2萬億美元(約15.6億港元)的最新紓困方案，美股周四早段上揚，步入第三個交易日漲，杜指曾升163點報31223點；納指升91點報13220點；標指升13.76點報38...
2021-01-15
阿美尼亞中場米希達利恩今季在羅馬重生，入球和助攻數字均在隊中排第一。憑出色的表現，他去年底當選阿美尼亞足球先生，據報首都狼更準備跟他續約一年，為答謝球會，矢言今晚跟拍檔迪斯高合力領軍在意甲首都打吡作客擊敗拉素，客勝去馬。（Now638、有線602、614、654、664、662、myTV Super301台周六凌晨3:45直播） 米希達利恩今季在羅馬全面復甦，意甲近兩輪對國際米蘭和克羅托內都獻上助攻，率隊取一勝一和排第三。個人聯賽上陣十七次累積入球和助攻各八，兩項數據同樣位居隊中之首，去年底第十度當選阿美尼亞足球先生可謂實至名歸。 此子今夏便跟首都狼約滿，據意大利《天空體育...
2021-01-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
一講郭富城（城城）就諗起辣跑和麻辣火鍋，事關他珍藏了多部名車作投資，仲誇張到打算開慈善展覽O添，而他熱愛火鍋的程度係試過一星期食足7日，可謂食極唔厭！不過自從2017年與方媛結婚，並誕下大女Chant...
2021-01-15
佐敦新填地街二十至二十六號雙數號唐樓爆發新冠疫情，過去兩周多個劏房單位出現確診病人，至昨天累計二十九人染疫。疫情發展半個月以來，衞生防護中心抗疫顯得緩慢，連唐樓居民也感人心惶惶，更有人主動要求被撤離，不禁令人懷疑，當局是否出現「抗疫疲勞」？若然如此，這場疫戰或變持久戰，實非港人所願見。 新填地街二十至二十六號雙數號唐樓的疫情，始於去年十二月三十日出現首名確診病人，當時已敲響警號，事關上址為四幢相連唐樓，內裏被隔開多個劏房，加上環境惡劣，疫情隨時一觸即發，但當局似未有足夠的警覺性，一直未掌握唐樓內的居民名單。直至本月八日有區議員公開警告，四幢唐樓雖然各有門牌出入口，但內裏相通...
2021-01-15
受新冠病毒疫情影響，今季首輪國際馬匹拍賣會亦極有可能如上季一樣要延期舉行，因為即使馬匹運送方面無礙，然而隨馬來港的工作人員抵港後，須檢疫隔離二十一天，而且來自英國或曾在過去二十一天曾經逗留英國者，暫時不准入境，所以在別無選擇的情況下，首輪拍賣會勢難如期於三月十九日舉行。 馬場浮世繪
2021-01-15