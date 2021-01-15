再多一家！Snapchat永久封鎖特朗普帳號

自從上周的美國國會暴力事件後，美國總統特朗普被多間企業封殺帳號，其集團亦在商業上接連遭「封殺」。繼facebook、Instagram及Twitter後，美國相片分享應用程式Snapchat也宣佈永久封鎖總統特朗普的帳號，指基於公眾安全考慮，以及特朗普意圖散播假資訊、仇恨言論和煽動暴力，明顯違反公司守則，決定終止帳戶。而YouTube亦以特朗普的官方頻道有片段涉嫌煽動暴力為由，暫停頻道上載片段一周。



特朗普集團遭多方「封殺」



在商業上，特朗普集團受多方「封殺」。繼德意志銀行及紐約的印鑑銀行計劃中止同特朗普家族的業務往來後，紐約市長白思豪周三宣佈，中止紐約市與特朗普集團的商業合約，合約包括營運中央公園兩個溜冰場和一個旋轉木馬，以及位於布朗克斯的高爾夫球場，指煽動叛亂構成犯罪行為。而美國職業高爾夫協會亦決定，來年美巡賽不會在特朗普旗下的高爾夫球會舉行。



