泰皇陪復寵貴妃 重返「冷宮」做義工

泰國的反君主制潮持續，泰國皇室近期為表親民，積極參加與民眾的公開露面。而向來在泰國民眾間被指為更「親民」的伴妃詩妮娜，近日陪同泰皇出席多個活動，包括泰皇與詩妮娜一同視察監獄和進行義工活動。



路透社報道指，由活動照片可見， 泰皇與詩妮娜兩人身穿牛仔褲，在監獄現場拿起掃帚掃地，他們更向官員講話，並對部份囚犯進行了探訪。有泰媒報道指，他們行動親民，而他們探訪的其中一間監獄，正是詩妮娜二○一九年因為「反叛皇后」而被關押的地點。



詩妮娜的頭銜一度因「不忠」及「反叛皇后」而被剝奪，及後得到恢復，並在另一正式聲明中公開宣佈，她「未受污染」。詩妮娜回歸後表現活躍，即使再有私密照外流一事，其地位仍不受影響。事件的戲劇性發展，更被中台媒體稱為「泰國版甄嬛傳」。



