河豚螃蟹因口罩喪命

由於新冠狀病毒大流行口罩成必需品，而口罩處置就成為一大問題。全球各地的環保組織都發現各地出現即棄式口罩侵入生態圈，造成多種生物的生態危機。受影響範圍由企鵝、海鷗、獼猴、螃蟹亦無一倖免。法國的非盈利組織「海洋清潔行動」（Operation Mer Propre）去年九月在鄰近地中海的鹹水潟湖發現一隻困死於口罩裏的螃蟹。 英國一隻腿部被口罩帶子纏住達一星期的海鷗被「皇家愛護動物協會」（RSPCA）救出，還一度登上英國傳媒頭條。



馬來西亞吉隆坡近郊的山林，人們看到獼猴咀嚼廢棄口罩的帶子，這很容易會構成窒息。巴西保育人士在被沖上岸的企鵝屍體胃內發現口罩；在邁阿密外海也有河豚因口罩而喪命。



