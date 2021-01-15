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日男賣「2020年空氣」 網民爭相惡搞

2021-01-15 列印
　　日本繼早前的「平成的空氣罐頭」後，又一新空氣產品潮。而引發這潮流是由於一名日本網民在Twitter發文，指弟弟早前用膠袋裝起了空氣到網上拍賣，覺得擔心他的未來。沒想到反而令網民起哄仿效。結果由於爭相仿效，拍賣app「Mercari」上出現大量盜圖或是抄襲的商品，甚至還真的有人下單。Twitter發文的姐姐趕緊澄清，拍賣App上賣的空氣都與他弟無關。

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