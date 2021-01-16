多名美軍警員涉衝擊國會 國防部將調查

這天朋友逛花墟，發來照片，說買到我說的臘梅。一看照片，滿心歡喜，第二天下午就開車去花墟，打算捧一紥臘梅回來。 到了花墟，遍尋臘梅不獲，便逐家花店打聽。有些店家不知道我說甚麼，有的店家恍然大悟：「哦，你說的是四川臘梅，我們沒有。」也不知道為甚麼大江南北都有的臘梅，到了香港花墟就變成「四川臘梅」，可見這花在香港真的少見，連賣花的人都搞不清楚。於是我又逐家去問有沒有「四川臘梅」，結果真找到兩家，但都賣完了，說過兩天會有，叫我過兩天再去。 雖然買不到臘梅，但到花墟走走總是愉快的事情。那裏花天花地，叫得出名叫不出名，下午的陽光斜斜照着，只覺天色亂墜。時近過年，今年取消了花市，要買花也...

2021-01-16