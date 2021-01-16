  • 2021年1月16日 星期六
  • 20º
  • 68%
熱門： 張竹君WhatsAppSignal年宵行蹤

日報新聞 > 國際

多名美軍警員涉衝擊國會 國防部將調查

2021-01-16 列印
　　美國近月發生多宗示威，繼早前火熱的黑人生存問題示威BLM，近日的衝擊國會事件都餘波未了。上周的衝擊國會事件調查發現有多名現役或退伍軍人、還有警員、消防均涉案，美國國防部將會調查極端主義滲透入美軍的程度。美媒報道指，上周引發嚴重暴力衝突和死傷的衝擊國會事件，參與行動的人當中可能包括現役或退伍軍人、還有警員和消防。

消防向警擲滅火筒被扣柙

　　賓夕凡尼亞州東區聯邦地方法院周五指控，一名五十五歲的退休消防員桑福德（Robert Sanford）在上周衝擊國會期間，向在場警員投擲滅火筒，目前需還柙至下次出庭；北卡羅來納州美軍單位內有多名負責心理戰術行動的女專家，亦在事件中發動一百人參加抗議。事後已提出辭職。多個案例令國防部驚覺極右團體和白人至上極端主義滲透美軍的嚴重性，紐約市警隊反恐部門首腦米勒周四指出，政府對制訂及頒佈新的本土恐怖主義法例，至今態度十分謹慎及諸多顧忌。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd