多名美軍警員涉衝擊國會 國防部將調查

消防向警擲滅火筒被扣柙
賓夕凡尼亞州東區聯邦地方法院周五指控，一名五十五歲的退休消防員桑福德（Robert Sanford）在上周衝擊國會期間，向在場警員投擲滅火筒，目前需還柙至下次出庭；北卡羅來納州美軍單位內有多名負責心理戰術行動的女專家，亦在事件中發動一百人參加抗議。事後已提出辭職。多個案例令國防部驚覺極右團體和白人至上極端主義滲透美軍的嚴重性，紐約市警隊反恐部門首腦米勒周四指出，政府對制訂及頒佈新的本土恐怖主義法例，至今態度十分謹慎及諸多顧忌。
因應油麻地及佐敦一帶在近期出現多宗確診個案，政府決定今日起在東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街及南至佐敦道的區域內，實行「小區強制檢測」。 目標「小區清零」 若大廈十四天內出現一宗或以上的個案，全幢大...
2021-01-16
美國政府轉屆在即，特朗普政府在離任前，繼續限制中企。美方計劃再把九間中國企業列入解放軍擁有或控制企業清單，包括手機製造商小米和中國商用飛機公司。 小米昨日澄清，指公司與中國軍方沒有關係。中國外交部表示堅決反對，中方將採取必要措施，堅決維護中企的正當合法的自身權益。 小米澄清非中國軍方擁有 據英媒報道指，美國政府擬再將九間中企列入解放軍擁有或控制企業清單。據相關行政命令，美企與個人將被禁止擁有或透過基金投資小米等九中企的股份，已持有相關股份的投資者，須在本年十一月前完成撤資。 小米昨日發聲明，留意到美國國防部前日將其列入黑名單，不過，小米澄清指，公司並非中國軍方擁有、控制或關...
2021-01-16
美國政府交接在即，美國候任總統拜登於周四晚公佈，總值一萬九千億美元的刺激經濟方案，加快推動新冠肺炎疫苗注射、扶助商業機構尤其是中小企、加碼派錢、提高最低工資等經濟策略。過渡團隊稱，雖現時的接種計劃受阻...
2021-01-16
由南豐及港鐵合作發展的日出康城LP10，日前公佈首批價單，涉及179伙，戶型包括2房至4房，折實價699萬起，發展商即日開放7個示範單位及收票，下周公佈銷售安排。 南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子...
2021-01-16
資金繼續湧入港股，昨日成交額2539億元，帶動恒指盤中曾急升170點至28667，刷新自去年1月20日以來新高，終收造28573，上升77點，全日波幅高達372點，全周累漲695點，連續第三周走高，合...
2021-01-16
葛特蘇馬的車路士生涯經歷過十字韌帶撕裂，三度被外借瀕臨離隊邊緣。幸而，這名二十六歲法國中堅今季苦盡甘來，身體保持健康，不但獲領隊林柏特重用，而且入球創個人新高，今晚英超繼續以前輩堤亞高施華和泰利為榜樣助攻助守，率領藍獅造訪打敗富咸，客勝可捧。（Now621台周日凌晨1:30直播） 自一四年加盟車路士以來，蘇馬的職業生涯崎嶇不平，首五季三度被外借，未被外借的兩季更有一季因十字韌帶撕裂而養傷超過九個月。此子儘管在史丹福橋也有不少上陣機會，但曾透露被前領隊摩連奴以「垃圾」來形容自己的表現。 蘇馬目標當新泰利 經歷艱辛磨煉後，林柏特上季執掌藍獅帥印，蘇馬苦盡甘來，去季已幾乎...
2021-01-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
袁偉豪早前出席《萬千星輝頒獎典禮》的造型，被網民嘲笑婚後發福走樣，他分享當日的夫妻合照，慘被網民狠批「直情可以用醜男嚟形容」，袁偉豪前晚深夜發長文及截圖反駁，強調網民的批評只會令他更努力做好自己。張寶...
2021-01-16
這天朋友逛花墟，發來照片，說買到我說的臘梅。一看照片，滿心歡喜，第二天下午就開車去花墟，打算捧一紥臘梅回來。 到了花墟，遍尋臘梅不獲，便逐家花店打聽。有些店家不知道我說甚麼，有的店家恍然大悟：「哦，你說的是四川臘梅，我們沒有。」也不知道為甚麼大江南北都有的臘梅，到了香港花墟就變成「四川臘梅」，可見這花在香港真的少見，連賣花的人都搞不清楚。於是我又逐家去問有沒有「四川臘梅」，結果真找到兩家，但都賣完了，說過兩天會有，叫我過兩天再去。 雖然買不到臘梅，但到花墟走走總是愉快的事情。那裏花天花地，叫得出名叫不出名，下午的陽光斜斜照着，只覺天色亂墜。時近過年，今年取消了花市，要買花也...
2021-01-16
於上月爆冷捧走香港短途錦標的日本馬「野田重擊」，並未有如其他參加今屆香港國際賽的「頌讚火星」、「樸素無華」和「勝出光采」般賽後退役轉投配種行列，該駒練馬師安田隆行透露，「野田重擊」今年將繼續服役，並將在三月二十八日中京競馬場舉行的高松宮紀念賽復出，屆時將由川田將雅主轡。 馬場浮世繪
2021-01-16