  • 2021年1月16日 星期六
  • 20º
  • 68%
熱門： 張竹君WhatsAppSignal年宵行蹤

日報新聞 > 國際

平壤大閱兵 展示新型彈道飛彈

2021-01-16 列印
　　北韓勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動，於周四晚在首都平壤金日成廣場舉行。北韓官媒周五報道，國務委員會委員長金正恩到場檢閱，閱兵期間展示各種新式武器，包括由潛艇發射的新型彈道飛彈。相片可見金正恩穿上大衣及頭戴毛帽，面露笑容及揮手。閱兵時不同單位的方陣步操，更展出各款武器包括坦克和火箭發射器，潛射彈道飛彈及新型短程彈道飛彈最受關注。南韓媒體引專家指，北韓這次大閱兵令人擔心金正恩政權今後的政策方向，是否再度把軍事發展放於優先位置。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd