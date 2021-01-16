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美兩大獎券周末開彩 巨獎108億掀投注熱

2021-01-16 列印
　　在美國受新冠疫情打擊經濟情況下，美國兩大獎券「強力球」（Powerball）和「大百萬」（Mega Millions）於本周末分別開彩，據報加起來的多寶獎金截至周四為止高達十三億九千萬美元（逾一百零八億港元），掀起一股投注熱。

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