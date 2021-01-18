facebook禁美境內刊登 武器配件廣告

周三拜登就職典禮就舉行，早前有激進份子指會發動包圍和衝擊。除華府保安嚴陣以待之外，網上社交媒體亦聯手抗暴。facebook昨日更表示，將禁美國境內的用戶刊登武器配件與防護裝備廣告，禁令立即生效，並持續至拜登就職之後兩天。有鑑於一月六日的總統特朗普的支持者衝擊國會後，facebook昨日決定禁止美國境內用戶發佈諸如槍櫃、背心與槍套等武器配件的廣告。facebook在部落格貼文表示：「我們已禁止宣傳武器、彈藥，以及滅音器等增強槍支性能的產品，而現在我們也將禁止武器配件的廣告。」



其實facebook一月七日曾重申，其對政治廣告的政策，將不會禁止廣告，不會進行事實檢查，也不會限制廣告的使用方式。



據美媒指，有三位民主黨籍參議員前天去函facebook執行長朱克伯格，他們指某些產品明顯設計用在武裝戰鬥之中，而宣傳這些產品的廣告應該永久被禁。







