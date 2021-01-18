法延長宵禁時段 多地再爆發示威

全國共七十五人被捕，至少十二名警員及憲兵受傷。全國有三萬四千人上街，但主辦單位指有接近二十萬人示威抗議，巴黎、北部城市里爾等多地均有示威。法國警方強調，宵禁時段出行須有合理理由並攜帶出行證明，否則將面臨處罰。
據報，草案第二十四條備受爭議，其列明任何人以任何形式散播含有執勤警員或憲兵的面容或其他可供識別的特徵影像，只要有意圖為他們帶來身心損害，就可被判監一年和罰款四萬五千歐羅（約四十二萬港元）。
觸發多周騷亂，當局讓步宣佈改寫第二十四條，但左翼示威者和人權組織堅持撤回草案。
油麻地及佐敦小區劏房的新冠肺炎疫情擴大，昨天全港新增的五十五宗確診中，該小區佔九宗；昨天逾八十宗初步確診，大部份亦涉該小區的居民。該小區累計確診上月至今共九十九宗，反映爆發嚴重劏房疫情。有油尖旺區議員...
2021-01-18
昨日是已故中共前總書記趙紫陽逝世十六周年，他墓地所在的北京昌平區天壽園外圍保安嚴密，據報當局僅准許家屬入內，禁止傳媒進入。 嚴密監視令家屬擔心 據網上流傳消息指，昨早趙紫陽的女兒王雁南和女婿王志華等人...
2021-01-18
美國候任白宮幕僚長克萊恩透露，候任總統拜登周三宣誓上任後會簽署約十二項行政命令，取消多項特朗普時代具爭議的政策，包括撤銷針對多個穆斯林國家的旅行或移民禁令、重新加入《巴黎氣候協定》、重返伊朗核協議，以...
2021-01-18
由南豐及港鐵合作發展的日出康城LP10，日前公佈首批價單，涉及179伙，戶型包括2房至4房，折實價699萬起，發展商即日開放7個示範單位及收票，下周公佈銷售安排。 南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子...
2021-01-16
美國「藍浪」拍岸，民主黨候任總統拜登將於本周三就職，市場憧憬刺激經濟方案實施有期，「北水」湧港力撐制裁股。證券界人士認為，港股市底仍然強勁，AH股差價吸引內地投資者買貨，本周如能守穩二萬八關口之上，恒...
2021-01-18
阿仙奴能夠擺脫低潮各賽事近五戰不敗，全因領隊阿迪達鎖定四二三一陣式，還棄用一班老將，重用四小兵基蘭泰亞尼、洛賀丁、伊美路維和布卡約沙卡，大大提升攻守速率。當中，守將泰亞尼在左路攻守兼備，今晚英超主場勢對準紐卡素右路罩門，率領搶手延續強勢。（Now621周二凌晨4:00直播） 去年十一月初至十二月中經歷英超七場不勝頹勢後，阿迪達決定由三後衞陣式改成四二三一，還棄用右翼韋利安和中堅大衞雷斯等老將，重用四小兵效果立桿見影。槍手近四輪聯賽三勝一和，足總盃激戰百二分鐘2:0淘汰今場對手喜鵲，阿迪達滿意道：「他們令球隊重現力量，帶來不同方向和節奏。」 賀丁路維沙卡崛起 四小兵不單止成為...
2021-01-18
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，最受歡迎男歌星由周柏豪及胡鴻鈞瓜分，菊梓喬三度榮登最受歡迎女歌星，至於金曲金獎則由莫文蔚的《呼吸有害》奪得。 本年度「最受歡迎男歌星...
2021-01-18
拜登還有數日就會正式就任美國總統，他會否放過制裁中國和香港仍是未知之數，但他宣告上任後立即推動一萬九千億美元的刺激經濟計劃，將成為危害全球的自私方案。它未必救到美國經濟，卻有機會令全世界攬炒。 由於美元早已不是金本位制，全球都靠一個「信」字來購買美元國債，支撐美國印美元。上年度美國財政赤字高達三萬億美元，總債務高達二十七萬億，每年的債務利息支出超過五千億美元。美國每次大印銀紙刺激經濟及還債，只是不斷搵世界各國的笨。美元愈弱，還債的壓力就愈細。當債主的錢愈來愈不見使，購買力便會大縮水。 雖然新冠肺炎疫苗已經出現，可是隨?病毒變種，傳染力和毒性加強，疫苗效力也受到懷疑。全球各國...
2021-01-18
活在資訊氾濫世代，最怕被洗腦，不斷接收訊息下，好易會被潛移默化，不做求證，被入侵後，不問而信，一直被牽着鼻子走。 近年好興講數據，可是有幾多人，有真正細讀各式各項數據，以達致更準確解讀，更莫說將大數據拆細，與近況結合，降低曲解程度，甚至拿住一本通書睇到老。 你、我身邊有幾多朋友，認定徐雨石是泥地王，不求甚解、深信不疑，無就現況，查一查最新數據，看看徐雨石今時今日，泥地賽成績如何？ 作為資訊提供者，不先查證，繼而亂講、亂寫一通，不是不負責任，是甚麼？ 不計上周日三場泥地賽，徐雨石今季12Ｗ，泥地只贏1Ｗ，再睇上季贏33Ｗ，泥地只佔5Ｗ；睇完實數後，還能說徐雨石泥地成績好嗎？不...
2021-01-18