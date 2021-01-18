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法延長宵禁時段 多地再爆發示威

2021-01-18 列印
　　法國近日來新冠肺炎疫情持續嚴峻，當局上周六起延長宵禁時段，每日宵禁時段自十小時延長至十二小時。不過宵禁無阻人群聚集，多地仍有數以萬計示威者上街，抗議推行《整體安全法》草案。

　　全國共七十五人被捕，至少十二名警員及憲兵受傷。全國有三萬四千人上街，但主辦單位指有接近二十萬人示威抗議，巴黎、北部城市里爾等多地均有示威。法國警方強調，宵禁時段出行須有合理理由並攜帶出行證明，否則將面臨處罰。

　　據報，草案第二十四條備受爭議，其列明任何人以任何形式散播含有執勤警員或憲兵的面容或其他可供識別的特徵影像，只要有意圖為他們帶來身心損害，就可被判監一年和罰款四萬五千歐羅（約四十二萬港元）。

　　觸發多周騷亂，當局讓步宣佈改寫第二十四條，但左翼示威者和人權組織堅持撤回草案。



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