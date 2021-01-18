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印尼東爪哇火山爆發 濃煙直沖五公里高空

2021-01-18 列印
　　印尼近日來天災頻生，繼上周的六點二級地震，東爪哇省（East Java）的塞梅魯火山（Semeru）上周六下午噴發。印尼能源部地質機構估計，灰燼和濃煙高達五點六公里。據網上流傳影片可見，火山灰直沖上天，灰燼雲飄散到民宅上方，而有流動的灰石流向各處吞噬。不過，印尼國家災害應變總署，並未有疏散居民。

　　此外，早前的六點二級地震已造成至少五十六人死亡，逾八百二十人受傷，撤離近一萬五千人。目前軍方已協助清理道路的山泥，電力與通訊亦陸續恢復。不過有生還者擔心會有餘震與海嘯未敢回家。

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