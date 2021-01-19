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危地馬拉出動警員士兵 驅散九千湧美移民大軍

2021-01-19 列印
　　拜登過渡爆「移民衝關潮」和「美加失業潮」。多達九千人的中美洲移民大軍企圖跨越危地馬拉邊境前往墨、美地區，遭危國出動士兵和警員驅散。這批民眾主要是洪都拉斯人。當地地方衛生官員表示，有二十一名移民遭打傷；部份人新冠病毒呈陽性反應。危國當局已派出巴士和卡車，供自願返家的移民搭乘。

　　拜登過渡團隊表明，不應聽信「拜登上任首日就會邊境開放」的謠言，籲無證移民盡快回家。團隊官員指，應對新冠疫情及克服過去的混亂政策需時，此刻前往美國特別危險，他指「該區民眾不應相信我們會在下月向所有人開放邊境的謠言。」

　　另外，加媒引述消息指，拜登擬就職首日取消「基石XL」（Keystone XL）油管項目，營運基石油管的TC能源公司未置評，拜登團隊也未發表評論，不過，加拿大艾伯塔省省長肯尼指，取消計劃「將扼殺邊界雙邊的就業」，會削弱美加關係。

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