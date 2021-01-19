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被追究發展經濟不力 北韓六內閣官員遭撤換

2021-01-19 列印
　　北韓第十四屆最高人民會議第四次會議周日在平壤萬壽臺議事堂舉行。據北韓朝中社報道，會上不但通過經濟發展五年計劃及國家預算，並通過撤換大批負責經濟事務的內閣官員，八名副總理中有六名換人。南韓韓聯社分析，北韓此舉旨在追究經濟發展不力責任。據報，內閣總理金德訓在內閣工作報告上指出，國家經濟發展五年規劃執行期間，內閣工作出現了嚴重的缺陷，電力生產目標未能達成，人民經濟幾乎所有領域的主要經濟指標都未能達標。

　　外界事前關注金與正和勞動黨組織指導部第一副部長趙勇元是否會被納入國務委員會，但朝中社無提及國務委員會委員改編消息，相關動向有待繼續觀察。



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