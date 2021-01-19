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Google地圖 揭22年前失蹤懸案

2021-01-19 列印
　　美國有宗二十二年失蹤懸案因Google地圖技術而破案。據外媒指，美國一名男子尼曼（Jerry Nyman）在使用Google地圖期間，意外發現威靈頓月亮灣湖裏（Moon Bay Circle）疑似有一輛轎車。警方接手調查，汽車打撈出水後發現內有人骨，死者身份正是失蹤二十二年的莫特（William Moldt）。外媒報道，美國佛羅里達州四十歲男子莫特（William Moldt）一九九七年十一月某午夜從夜店返家，途中失蹤。尼曼意外發現轎車，通知附近住戶，並用無人機確認沉沒湖中的白色轎車。經過初步調查，當地警方稱，該車當年疑失控衝入湖內。
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