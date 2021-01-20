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拜登：不會撤任何入境限制措施

2021-01-20 列印
　　美國總統特朗普周一晚簽署一道行政命令，撤銷因為新冠肺炎疫症而於去年開始向歐洲大部份地區、英國、愛爾蘭及巴西的非美國公民在美國的入境限制。新措施將於本月二十六日、即特朗普離任之後一周生效。不過，候任總統拜登的過渡團隊迅速作出反應，強調新政府上台後，不會撤銷任何入境限制措施。

國會山莊暫關閉

　　拜登和賀錦麗周一暫時放下就職典禮的籌備工作，趁着已故黑人民權領袖馬丁路德金的紀念日，落區參加社區活動。首都華盛頓國會山莊數個街口此外，周一早上，距離國會山莊數個街口外突然冒煙，遠處都可以見到有黑煙升上半空。有消息指現場發生氣罐炸爆炸，也有消息指，一批露宿者聚集的地點發生火警。為安全起見，國會山莊要暫時封閉，禁止任何人進出；總統就職禮的綵排工作亦一度暫停。

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