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俄科網公司協助下　Parler局部恢復上線

2021-01-20 列印
　　大受美國極右份子歡迎、但近期被亞馬遜網絡服務公司封殺而無法提供在線服務的社交平台Parler，在一家俄羅斯科網公司協助下，周一起局部恢復上線。美國國會山莊本月初被激進份子衝擊，引起軒然大波。Parler平台上一些成員被指發佈鼓吹暴力的訊息，以及分享美化國會衝擊事件的攝錄片段，整個平台被亞馬遜網絡服務公司封殺。到周一，網民發現Parler網站重見天日，但只見到該公司行政總裁馬茨張貼的一段訊息，表示他正努力令Parler的服務全面回復正常。到時，用戶可以再次看到及發佈訊息。

　　消息指出，Parler現時使用的網址，是兩名俄羅斯人經營的DDos-Guard公司擁有的。該公司專門為網站提供服務，保護它們免受攻擊。DDos-Guard也有和一些種族主義者、右翼份子及陰謀論網站合作，也支援俄羅斯政府和機構的網站。

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