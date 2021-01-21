比西透露，聯邦調查局人員假裝成伊斯蘭國的武裝份子或伊斯蘭國的支持者與他交談，而在對話中，布里奇提供詳細的策略和計劃，列出如何襲擊紐約市「九一一」紀念館和其他目標。
涉策劃炸911紀念館 美陸軍士兵被捕
比西透露，聯邦調查局人員假裝成伊斯蘭國的武裝份子或伊斯蘭國的支持者與他交談，而在對話中，布里奇提供詳細的策略和計劃，列出如何襲擊紐約市「九一一」紀念館和其他目標。
馬雲神隱兩月 終憔悴現身
去年十一月螞蟻金服上市計劃遭中國監管機構急煞停，母公司阿里巴巴創辦人馬雲在公眾視線消失逾兩個月，引起「被失蹤」疑雲。馬雲昨早以視像形式公開露面（見圖），從影片可見他發福，面容憔悴，發言時強調會全身心投...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
河北石家莊老人 違規外出買煙被綁樹上
內地近日出現新冠肺炎疫情反彈，再現野蠻防疫現象。網上瘋傳「河北石家莊有老人在疫情時隨意外出，被綁樹上謾罵」的片段，惹民眾關注。官方隨後宣佈，片中涉事村支書已被停職，警方亦立案調查。據石家莊市藁城區委宣傳部官方微博消息指，該區為高風險地區需嚴格防控。周一早該曹姓老人欲進南營鎮水範寨村買煙，村內執勤人員制止不果，於是村黨支部書記閆某指使執勤人員將老人綁在樹上謾罵。南營鎮黨委政府指，已將水範寨村黨支部書記閆某停職。
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前倫敦奧組委副主席不感樂觀 今夏東奧很大可能取消
已延期一年的東京奧運能否如期舉行，外界對此意見不一。而曾擔任二○一二年倫敦奧運會和殘奧會組委會副主席的基斯．米爾斯（Keith Mills）在周二表示，從目前的全球的疫情來看，今夏的東京奧運會很大可能...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並錄得用家承接，中原副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門叠茵庭8座中層C室，面積383方呎，兩房間隔，原叫價530萬，其後議價至518萬易手，呎價13525元，買家為...
2021-01-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
市場憧憬拜登支持經濟 美股攀升 標指納指新高
美國總統拜登當地時間周三宣誓就職，市場憧憬新政府加快推出經濟紓困方案，美股早段向好。美股杜指早段升75點，至31005點，升幅相當於0.2%。標普指數及納指更升創新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
沙拿進攻黑洞 紅軍中「獨」
利物浦近四場英超不勝兼連續三輪無士哥，全因攻擊三叉戟羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿效率急降。名宿奧雲更將矛頭指向後者，直斥對方太獨食導致失去平衡，這名埃及翼鋒早前被換走更當眾鬧情緒影響士氣，今晚聯賽隨時再連累球隊，無法在主場攻陷般尼。（Now621台周五凌晨4:00直播） 連同上仗作東跟曼聯互交白卷，紅軍自○五年三月以來首次連續三輪英超沒有士哥，同時四場不勝只得三和一負，領隊高普亦已經十六年未嘗領軍連續三場聯賽顆粒無收。對於進攻死火，他承認等運到：「入球不是可以強求的事，不需要太擔心，只要創造到機會，入球終會來臨。」 高普繼續信賴三叉戟，可是文尼、沙拿和法明奴的效率...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新咪錶支援多種付費實時報訊
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 眼部護理大鬥法
- 【將軍澳好去處】入將軍澳除了去Don Don Donki新店，不妨騎單車遊海濱單車徑散心
- 【超精美台灣單車月曆】台灣觀光局定2021為自行車旅遊年 與插畫家陳怡庭合作設計單車主題月曆
- 【時尚羽絨外套推薦】寒流襲港無有怕! 最新羽絨外套Gucci x The North Face別注系列款式、Moncler多功能羽絨外套
- 【藝術展覽推薦】中國藝術家劉韡(Liu Wei)於上海龍美術館舉辦個展《散場/OVER》
- 【WhatsApp問題多】WhatsApp又更新了私隠條款? 是時候棄WhatsApp過檔更安全的Signal了嗎？
- 全日英式早餐 高脂超標陷阱
- 運動專用真無線
- UNITY Tech流動科技潮物
- Microsoft HoloLens 2 MR頭盔商用實戰
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
被列「劣跡藝人」 廣告商急割席 鄭爽被爆錄退出聲明：最後一次見大家
內地女星鄭爽日前被爆出與男星張恒秘婚、離婚、找代母產子後棄養自己的骨肉及錢債官司纏身等醜聞，在有關消息曝光後，其新劇《只問今生戀滄溟》（原名《倩女幽魂》）疑被臨時撤銷檔期，多個廣告亦被刪，更有指她被列...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——拜登就任 接手世紀經濟爛攤子
不服輸掉大選的特朗普，終於離任，成為過去式的狂人總統。拜登宣誓就任第四十六任美國總統，成為白宮的新主人，接掌大權之後，他沒有蜜月期可言，立刻要面對特朗普埋下的政治和經濟地雷，每個都棘手，一旦誤中，巨大的爆炸力，無遠弗屆，震撼全球。 特朗普去年十一月敗選後，一邊力圖推翻選舉結果，一邊頻頻出招，製造世紀爛攤子，包括破天荒逾一萬一千億美元的財赤、疲弱美元、債務危機和股市泡沫。拜登沒有神仙棒，不能一時三刻逐一化解，反而偶一不慎，會觸發經濟大危機，美國自身首當其衝，全球各經濟體也會遭殃。 美國持續不斷的量化寬鬆政策，狂印美鈔買回政府發行的債券，好像「皇帝的新衣」，路人皆見，但美國朝野...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——樂滿貫大慢閘不獲退款
昨晚第八場三班班千二米賽事，告東尼馬房的「樂滿貫」是臨場獨贏不足三倍的大熱門，不過這匹三歲馬在閘內煩躁不安兼起擒，雖然牠之後一度平靜下來，但到了閘門打開的時候，又再度起擒，結果大慢閘落後甚遠，鞍上人周...
2021-01-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6