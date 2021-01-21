涉策劃炸911紀念館 美陸軍士兵被捕

美國政府換屆在即，各地的保安戒備和調查明顯加強。美國警方周二在喬治亞州拘捕一名陸軍士兵，他涉嫌在網上大談策動炸毀紐約市「九一一」紀念館和其他地標陰謀，並打算襲擊派駐中東的美軍。報道引述紐約曼克頓聯邦檢察部門發言人比西說，被捕男子是來自俄亥俄州的布里奇（James Bridges），被控以企圖向一個恐怖主義組織（伊斯蘭國）提供物質支援及企圖謀殺美軍人員的罪名。



比西透露，聯邦調查局人員假裝成伊斯蘭國的武裝份子或伊斯蘭國的支持者與他交談，而在對話中，布里奇提供詳細的策略和計劃，列出如何襲擊紐約市「九一一」紀念館和其他目標。



