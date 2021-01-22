﻿N號房兩犯﻿﻿分別囚11及15年﻿ 市民不滿：關完出來繼續害人?

﻿震驚全球的N號房性剝削案有新進展，昨日韓國首爾中央地方法院對散播性剝削視頻案的兩名共犯姜勳和韓某進行一審宣判，分別判處姜勳有期徒刑十五年，和韓某有期徒刑十一年。不過韓媒指，網友不滿刑期太少，質疑是「關完出來繼續害人嗎」。



韓聯社報道指，姜勳曾於二○一九年九月至十一月協助趙主彬要脅受害人拍攝性剝削視頻，並以盈利為目的長期向多人散佈，還是趙主彬的資金負責人。目前被判十五年有期徒刑。去年四月姜勳已因涉嫌先後十七次威脅其學生時的班主任A某，及並委託殺害家人而被移審。而過去姜勳也因威脅A某被判刑，但獄後再犯。姜勳於反省書中反覆指，自己是因家人受傷害而感很委屈。網友直言年輕的姜勳出獄後只三十多歲，質疑是「關完出來繼續害人嗎？」，那些受害者的傷害可是一輩子。而韓某因曾聽從趙主彬教唆，試圖性侵未成年人未遂，不過對其施性虐並拍片發播，判十一年有期徒刑 。﻿



