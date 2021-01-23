遇車禍臨危不亂 機智男童勇救胞妹母親

紐西蘭一名母親與五歲的兒子及三歲的女兒早前遇上車禍，期間車子卡在樹幹上。但男童臨危不亂，先將妹妹從破碎的後車窗救出，然後兩人大膽地在找到當地一間社區中心求救。最終救援人員在男童指示下，將困於車內的母親救出，事件中無人受傷。



外媒報道，阿特利與兒子喬治及女兒埃梅利亞，早前在南島庫里奧灣遇車禍，結果車子卡在深谷上方的三枝樹幹上。但發生事故後，喬治沒失驚大哭，反而冷靜自救，教導妹妹埃梅利亞一同爬出破碎的車窗，更安慰媽媽，說去找人幫忙。喬治其後帶着妹妹沿碎石路找到達遠處一間社區中心求救。同時，阿特利的手機故障，無法求救，只能聞着愈發濃烈的汽油味，在車內等待救援。她事後接受訪問時表示，曾一度感到絕望，某刻甚至覺得自己將遭遇不幸。但非常幸運，救援人員不久到達現場，將她救出，且告知她兒子及女兒都安然無恙。



