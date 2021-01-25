起訴文件中指，米勒在Instagram上威脅一名國會警官，他發文稱他計劃「用一條漂亮的繩子抱住脖子（警官）」。米勒回應發文指「只是想讓自己自責一點。」奧卡西奧——科爾特斯在推特上回應，指米勒的回應一方面「搞笑」，她認為「另一方面，他們之所以如此無禮，是因為認為自己會成功。」米勒代表律師稱，米勒只是想表達對特朗普的支持，又指他對自己所作的事感到後悔。律師更說「希望基於他家人的支持和其對行為感到後悔，可以被釋放。」
眾院民主黨議員收死亡威脅 德州「撐特」男被捕
起訴文件中指，米勒在Instagram上威脅一名國會警官，他發文稱他計劃「用一條漂亮的繩子抱住脖子（警官）」。米勒回應發文指「只是想讓自己自責一點。」奧卡西奧——科爾特斯在推特上回應，指米勒的回應一方面「搞笑」，她認為「另一方面，他們之所以如此無禮，是因為認為自己會成功。」米勒代表律師稱，米勒只是想表達對特朗普的支持，又指他對自己所作的事感到後悔。律師更說「希望基於他家人的支持和其對行為感到後悔，可以被釋放。」
果欄周邊20廈 70確診 專家倡封區檢測
油麻地及佐敦屢現新冠肺炎確診個案，政府上周六起一連兩日在佐敦首次以圍封方法，安排「受限區域」居民接受強檢。外界卻關注鄰近油麻地果欄一帶持續爆疫，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌更認為，果...
2021-01-25
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已知一死 十人仍下落不明 山東金礦爆炸救出至少11礦工
山東煙台棲霞市芴山金礦事故兩周後，搜救有突破性發展。救援人員成功救出至少十一名被困礦工，送院救治。 中新網引述應急管理部礦山救援中心專家指，早前據專家預測，求生通道需十五天才能打通，但昨早發現下面的障...
2021-01-25
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合作應對氣候及新冠疫情 拜登約翰遜通電深化同盟關係
英美關係有新進展。美國新任總統拜登上周六與英國首相約翰遜通電話，兩人矢言要深化兩國密切的同盟關係，並合作應對氣候暖化及新冠疫情。又指有需要協調商討外交優先事務，包括中國、伊朗及俄羅斯等立場。 報道指，...
2021-01-25
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西貢華富花園 飽覽無垠海景
西貢銀線灣背山面海，環境清幽寧靜，以下介紹的海景洋房，位於華富花園，實用面積1,449方呎，全屋採淺色主調，並配以矮身傢俬，一室簡約舒適。主人套房外連私家平台，與天台同望銀線灣一帶開揚海景，海闊天空令...
2021-01-23
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上限價或調升 引10重磅基投 傳快手明日起招股
市傳本周將有多隻新股招股，望可在農曆新年來臨前上市，當中被視為最大熱門的快手傳於明日起招股，每手入場費4696.86元，但亦有最新傳聞指上限價調升至115元，但未能確認。當中騰訊（700）早在2014...
2021-01-25
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西超盃盟主殺到 爆「基」連環拳
鋒將蒙尼恩及伊拿基威廉斯近日齊發威，合力帶領畢爾包連挫勁敵皇家馬德里及巴塞隆拿勇奪西班牙超級盃。今晚西甲主場對攻力疲弱的基達菲，雙槍有力率巴斯克雄獅乘勝追擊，主勝可期。 （Now632台周二凌晨4:00直播 ） 巴斯克雄獅早前在西超盃接連擊敗皇馬及巴塞封王，再在周三西班牙盃作客2:1擊敗丙組仔伊維薩聯。各戰線近五仗四勝一負期間，蒙尼恩獨取兩球三助攻，伊拿基威廉斯也貢獻兩球一助攻，成為教練馬些連奴的勝利方程式，後者揚言：「今仗己隊將沿用上幾仗的作戰計劃。」 火力完勝基達菲 基達菲火力不足，本輪西甲前只入十六球並列群雄第二低，鋒將伊尼斯烏納續因大腿傷而倦勤，單靠近八輪只入一球的...
2021-01-25
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清香燜菜 暖胃禦寒
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《造星III》囝囝成搶手貨 Ben CY KLAU 未簽ViuTV慢慢揀
熱爆的《全民造星III》播完近一個月，一班參賽者依然人氣高企，ViuTV即時食住個勢上周推出由他們孭飛的《囝囝女女730》，而當中冠軍的Ben（趙祥誠）、十強的「神經刀」CY（陳澤言）和 KLAU（劉...
2021-01-25
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社論——封區走漏風聲 抗疫大打折扣
按近期的疫情發展，每日平均出現數十宗確診病例，不少源頭不明，反映新冠肺炎病毒已經潛藏社區之中，其中舊區的爆疫風險非常之高，繼油麻地、佐敦小區被封閉之後，估計類似的封區行動將陸續有來，變成抗疫的新常態，當局必須檢討首次封區行動的失誤，尤其是在行動之前竟走漏風聲，讓區內居民或工作人口有充裕的時間離去，令病毒有機會向各區蔓延，大大削弱了封區抗疫的成效。 經過兩天封閉油麻地、佐敦小區，當局為七千多人做檢測，發現十三宗陽性個案，染疫率為百分之零點一七，比上次普及檢測的百分之零點零零四高，顯示封區內疫情嚴重，故這次封閉行動配合快速檢測，是有助阻截病毒的傳播鏈，但這個高中招比率是否反映區...
2021-01-25
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雄深雅健——信名氣不如信事實
跑馬都出現民粹化？近一、兩年，發覺愈來愈嚴重，芝麻綠豆小事，總有人刻意放大，吹熱就有空間，吹唔熱就當無事發生。 個人吹捧主義，打一派，拉一派，專做無謂比較，試圖影響讀者、觀眾，加入做擁護者，如非同路人，就會被攻擊。 許冠文好笑，抑或周星馳好笑，你、我、他各有不同，點解硬要捧一邊，貶一邊，不能自由選擇呢？ 身處香港做馬迷，自由度高，有得揀，無焗賭，切忌身在福中不知福。 邊個騎師？邊個馬房？邊隻馬？都有強、弱之分，不必過度吹噓，我仍堅信，大部份人眼睛都是雪亮的。 成績屬事實反映，永遠是對的，吹到幾大都好，交唔出成績便是事實，也許是短期現象，惟只要一直不轉勢，斷不可因名氣，盲目高...
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