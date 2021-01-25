眾院民主黨議員收死亡威脅 德州「撐特」男被捕

美國總統拜登成功就職，但政治鬥爭仍然未平。美國眾議院民主黨議員奧卡西奧——科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）遭受「撐特朗普」人士的死亡威脅，當局已起訴一名三十四歲德州男子。報道指，加勒特‧米勒（Garret Miller）涉在社交網站上表示會暗殺奧卡西奧——科爾特斯。他更參與國會大樓衝擊，威脅早前開槍導致闖入國會人士死亡的警員，被控作出威脅、故意進入受管制建築物等五條罪名。



起訴文件中指，米勒在Instagram上威脅一名國會警官，他發文稱他計劃「用一條漂亮的繩子抱住脖子（警官）」。米勒回應發文指「只是想讓自己自責一點。」奧卡西奧——科爾特斯在推特上回應，指米勒的回應一方面「搞笑」，她認為「另一方面，他們之所以如此無禮，是因為認為自己會成功。」米勒代表律師稱，米勒只是想表達對特朗普的支持，又指他對自己所作的事感到後悔。律師更說「希望基於他家人的支持和其對行為感到後悔，可以被釋放。」



