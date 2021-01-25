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美日防長確認　釣魚島適用《美日安保條約》

2021-01-25 列印
美日防長確認　釣魚島適用《美日安保條約》
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　　美國新任國防部長奧斯汀與日本防衞大臣岸信夫（圖）通電話，雙方確認釣魚島，適用《美日安保條約》第五條，即對日本領土的攻擊將引發美國的行動。兩人亦就中國發展東海與南海勢力、北韓研發核武器及彈道導彈等議題交換意見，並就日美持續保持合作達成共識。會談約二十分鐘，奧斯汀表達希望早日訪問日本的想法。岸信夫在會談後表示，即使美國在政權交接及新冠肺炎疫情下，日美同盟關係仍是堅若磐石；又說會談是在美國新政府一上任後就舉行，代表拜登政府重視東亞地區及日美同盟。

　　另外，日前中方通過允許海警局使用武器的《海警法》，引起日方憂慮「中方正加強對釣魚島有效控制行動」。同時亦與中方有南海主權爭議的東南亞各國警惕。
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