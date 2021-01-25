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南極七級地震 智利曾發海嘯警報

2021-01-25 列印
南極七級地震 智利曾發海嘯警報
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　　著名的企鵝聚居地之一的南極州南設德蘭群島（圖），昨早七時三十七分錄得黎克特制七級地震，震源深度十公里，屬淺層地震，暫時未有傷亡報告。據悉，多國在當地設有科學考察站。據悉，地震於當地時間周六晚八時三十七分發生，震央位於南冰洋象島以南五十五公里。

　　智利首都聖地牙哥有強烈震動，據報智利國家緊急辦公室向南極領地發出海嘯警報，呼籲市民勿到岸邊。不過後證為技術問題而錯誤發出，對引起民眾憂慮致歉。據太平洋海嘯警報中心指，此次地震會觸發海嘯但不會影響美國沿岸地方。

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