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美彩票81億頭獎 一注獨得

2021-01-25 列印
■彩票是在底特律郊區一家超市售出 。美聯社
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　　美國彩票史上第三高的頭獎獎金十億零五千萬美元（八十一億二千六百三十萬港元）的大百萬（Mega Millions）彩票，上周五頭獎一注獨中。幸運兒瞬間成為億萬富翁。彩票是在底特律郊區一家超市售出，不過幸運兒仍未現身。本次攪出的號碼為四、二十六、四十二、五十及六十，特別號碼二十四。頭獎彩票是在密歇根州諾維市克羅格（Kroger）超市售出。

　　據了解，一注獨得頭獎的幸運兒可選擇分三十年領取獎金，但必須繳交百分之二十四稅款給國稅局（IRS），也可選擇一次領取現金七億三千九百萬美元（五十七億一千九百萬港元），扣稅後淨拿五億三千萬美元（四十一億港元）。

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