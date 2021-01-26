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疫下窮人日子更艱苦億萬富豪身家暴漲

2021-01-26 列印
■在等待捐助者送來食物籃期間，南非無家可歸者須清潔雙手。美聯社
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　　國際慈善機構樂施會（Oxfam）周一發表一份報告，指新冠肺炎疫症蹂躪全球期間，世界各地的億萬富豪包括美國亞馬遜集團創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的身家持續暴漲，但許多窮人陷入困境，恐怕未來還要面對艱苦日子，而且逾十年才可令貧窮人數減回疫前水平。

　　疫情下世界經濟陷入嚴重衰退，失業率上升，窮人的生活更貧困。報告稱，當窮人水深火熱之際，全球億萬富豪在二〇二〇年三月至十二月期間，財富暴增三萬九千億美元，增至十一萬九千五百億美元。

　　樂施會公開的資料顯示，全球最富有的十個人，包括貝索斯、馬斯克、LVMH行政總裁阿爾諾、微軟創辦人比爾蓋茲、facebook創辦人朱克伯格等，其財富的淨值足以用於避免任何人在疫症期間，成為貧窮人口及讓世上每一個人都得到疫苗。

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